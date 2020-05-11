Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом

11.05.2020, 13:53, Новости дня

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что уже переболел коронавирусом в легкой форме, он отказался от госпитализации.

«В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что что-то не все в порядке со здоровьем… Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду смс от доктора: «У вас подтверждение», – передает его слова РИА «Новости».

Он рассказал, что отказался от госпитализации и работал удаленно. Болезнь проходила без осложнений на легкие, хотя, признал Дрозденко, первые пять дней состояние было неважным.

С 5 мая губернатор находится на рабочем месте.

В конце апреля премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Также коронавирус был обнаружен у министра строительства Владимира Якушева, он уже был выписан.