Губернатор Ленинградской области переболел коронавирусом
11.05.2020, 13:53, Новости дня
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что уже переболел коронавирусом в легкой форме, он отказался от госпитализации.
«В понедельник я ехал на работу с тревогой, потому что у меня была сложная ночь с субботы на воскресенье. Было такое ощущение, что что-то не все в порядке со здоровьем… Я вызвал врача, предупредил, чтобы приехал в защите. Врачи взяли анализы на коронавирус, ближе к обеду смс от доктора: «У вас подтверждение», – передает его слова РИА «Новости».
Он рассказал, что отказался от госпитализации и работал удаленно. Болезнь проходила без осложнений на легкие, хотя, признал Дрозденко, первые пять дней состояние было неважным.
С 5 мая губернатор находится на рабочем месте.
В конце апреля премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Также коронавирус был обнаружен у министра строительства Владимира Якушева, он уже был выписан.
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