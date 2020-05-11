 

Создателя «Омбудсмена полиции» госпитализировали из изолятора

11.05.2020, 13:53, Новости дня

Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который ранее был арестован и находился в изоляторе временного содержания, госпитализировали в городскую больницу № 20 в Москве.

«В ИВС на Петровке сообщили, что Владимиру Воронцову сегодня ночью снова вызвали скорую, он был помещен больницу», – рассказал ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Ранее московские правоохранители задержали Воронцова по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей, угрожая опубликовать его интимное фото. Как заявили в полиции, снимки были опубликованы в Сети – в частности, в паблике Воронцова. Тверской суд Москвы направил Воронцова под арест. 

В середине апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике «Омбудсмен полиции». 



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