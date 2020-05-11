Соловьев ответил Климкину на слова о праве РФ отмечать День Победы

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11.05.2020, 13:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что нельзя серьезно относиться к словам бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о праве РФ отмечать День Победы.

«Человек по фамилии Климкин – это скорее такой Клим Чугункин из фильма «Собачье сердце». Шариком Клим Чугункин был симпатичный. А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание, которое в совбезе ООН доказывало всем, как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров. Относиться серьезно к бульканью из его рта невозможно по определению», – приводит слова Соловьева Ura.ru.

Журналист заявил, что Климкин не знает значения слов, которые использует.

Ранее экс-глава украинского МИД заявил, что РФ «не имеет права» праздновать День Победы, добавив, что не важно, на чьей стороне воевали украинцы.



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