 

Вывозной рейс с 339 россиянами вылетел с Бали

11.05.2020, 13:48, Новости дня

Вывозной рейс вывез 339 граждан РФ с индонезийского острова Бали, застрявших там из-за пандемии коронавируса. Самолет отправился по маршруту Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург –Москва, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.

«Вылетел давно уже. 339 человек. Еще в 10.00 по балийскому времени (5.00 мск)», – сообщило РИА «Новости» посольство РФ в Индонезии на Бали.

Изначально рейс был запланирован на 10 мая, однако был перенесен на день позже.

Ранее Минкомсвязь опубликовала предварительный график вывозных авиарейсов для россиян на 10-19 мая.



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