 

Водолацкий ответил Климкину, “запретившему” России отмечать День Победы

11.05.2020, 13:45, Новости дня

Кощунственным и безнравственным назвал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что РФ не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По словам депутата, у Климкина нет ни моральных принципов, ни памяти о миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

Бывший министр предает память миллионов украинцев, сложивших головы на полях сражений Великой Отечественной, добавил Водолацкий. По его словам, Климкин вовсе не сходит с политической орбиты, а встречается с представителями американского госдепа.

Украинский экс-министр "пытается подстраиваться под каких-то политиков, чтобы обеспечить себе место под солнцем или иметь виллу в Нью-Джерси", сообщил Водолацкий РИА Новости. По мнению российского депутата, это те же 30 сребреников, которые Климкин получает как Иуда, находящийся близко к власти на Украине. Миллионы украинцев "сегодня просто проклянут таких, как Климкин, и ему подобных", считает Водолацкий.

Свое заявление Климкин сделал в эфире Еспресо.TV. По его словам, исторический подход Европы и Украины ко Второй мировой войне якобы основан на принципе "никогда снова", тогда как Россия, по его мнению, "использует этот день, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны".

На Украине основные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны на государственном уровне проходят не 9, а 8 мая — в День памяти и примирения. Этот праздник там учредили в марте 2015 года.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и твердо противостоять любым попыткам фальсификации истории.



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