 

Врач назвал симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация

11.05.2020, 13:30, Разное

Врач Владимир Зайцев перечислил симптомы коронавируса, при которых больного следует срочно госпитализировать. По словам специалиста, прежде всего, необходимо обратить внимание на одышку.
Данный симптом впоследствии лишь усилится, может возникнуть чувство удушья, поэтому обращение к медикам за получением помощи крайне необходимо. Более того, это позволит врачам регулярно наблюдать за пациентом, особенно, в условиях нахождения в инфекционном отделении клиники.

Если же состояние больного начинает ухудшаться, то медики начнут непрерывно следить за ним, подчеркнул Зайцев. Таким образом, они предотвратят дальнейшее ухудшение самочувствия, при котором требуется немедленное подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.



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