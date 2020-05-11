 

Россия и Белоруссия достигли понимания по корректировке кредита на БелАЭС

11.05.2020, 13:30, Новости дня

Белоруссия ведет с российской стороной работы по корректировке условий кредитного соглашения на строительство Белорусской АЭС, сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

«В связи со смещением сроков ввода первого-второго энергоблоков … сегодня с российской стороной ведется работа по корректировке условий кредитного соглашения», – цитирует ТАСС Михадюка. 

По его словам, корректировка включает в себя сроки выборки белорусской стороной кредитных ресурсов и смещение сроков погашения. Переговоры затрагивают и размер процентной ставки для Белорусси.

«Понимание с российской стороны есть, но документы еще не подписаны, находятся в стадии окончательного согласования и прохождения внутригосударственных процедур – с одной и с другой стороны», – сообщил Михадюк.

Также замглавы Минэнерго отметил, что физический пуск первого энергоблока БелАЭС планируется начать в июле 2020 года, это будет означать начало загрузки ядерного топлива.

Ранее сейм Литвы принял резолюцию, в которой призвал Европейски союз ввести санкции в отношении РФ и Белоруссии в связи со строительством БелАЭС и принять меры по недопущению попадания электроэнергии из Белоруссии на рынок электроэнергии Литвы.

Напомним, Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, считая электростанцию угрозой безопасности. 

В феврале сообщалось, что срок сдачи первого энергоблока Белорусской АЭС может быть отодвинут  на год, так как Росатом испытывает трудности во взаимоотношениях с заказчиком. 



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