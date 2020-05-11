 

ЕС призвали готовиться к возможной второй волне коронавируса

11.05.2020, 13:30, Новости дня

Страны Евросоюза предупредили о возможном начале второй волны распространения коронавируса и призвали готовиться к такому развитию событий, сообщил представитель Еврокомиссии.

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», – цитирует ТАСС представителя ЕК.

Ранее глава берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что человечество может столкнуться с новыми волнами коронавируса. 

Накануне в Роспотребнадзоре сообщил, что возникновение второй волны распространения коронавируса вероятно этой осенью. Роспотребнадзор также отметил, что есть высокая вероятность того, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного света частота инфицирования коронавирусом пойдет на спад.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Гейтс рассказал о своих сожалениях после скандала с «чипированием»

11.04 / Участник исследований рассказал, как тестируются на людях противовирусные вакцины

04.04 / В Украине работает 26 лабораторий по выявлению коронавируса – Офис президента

04.05 / Токаев назначил нового депутата Сената вместо Дариги Назарбаевой

13.04 / Путин поручил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

14.04 / СМИ выяснили, что у Ассанжа и его юриста есть двое детей

28.03 / Первому заболевшему коронавирусом в Харьковской области меньше 30 лет – облгосадминистрация

27.03 / Юристы оценили правовой спор РПЦ и администрации Петербурга о запрете посещать храмы

01.05 / Музыка объединяет и помогает: знаменитые джазмены провели акцию в поддержку медиков

23.04 / Ученые рассказали, когда кораллы начали гибнуть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска