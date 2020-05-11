В Польше ученые представили калькулятор для подсчета вероятности смерти от коронавируса

11.05.2020, 13:30, Разное

Эксперты из Польши разработали калькулятор, позволяющий определить вероятность летального исхода, если человек заразился коронавирусом. В его разработке принимали участие ученые, медики и эпидемиологи.

По словам представительницы Поморского научно-технологического парка Магдолены Малары-Щвитоньской, разработанный калькулятор способен учитывать возраст, пол и хронические заболевания у человека. Вероятность смерти рассчитывается по факту наличия таких недугов, как болезни сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирение, гипертония и рак.

Так, у людей до 30 лет, не имеющих хронических заболеваний, вероятность смерти из-за коронавируса не превышает 0,03% у мужчин, и 0,02% — у женщин. Однако у пациентов с диабетом возрастом 80 лет риски летального исхода возрастают уже до 25,86%. Ранее Европейское сообщество объяснило, почему мужчины чаще женщин заражаются новой инфекцией.