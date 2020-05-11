Нарушать карантин толкает пекло в квартирах

11.05.2020, 13:25, Разное

Несмотря на теплую погоду и солнце за окном, коммунальщики продолжают жарить, как в январе.

Выходить на улицу нельзя — там коронавирус, а сидеть дома невозможно — жарко и душно, потому что батареи у многих продолжают греть как в холодную зиму. Это проблема тысяч жителей Петербурга и Ленобласти, проблема, за которую нам самим приходится переплачивать и которая в этом году усугубляется самоизоляцией.

Фото: Кирилл Калинников / ТАССОкна настежь

Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев 7 мая обратился к вице-губернатору, курирующему в том числе вопросы ЖКХ, Николаю Бондаренко с просьбой вмешаться и уже как-то решить вопрос перетопа. Поводом для очередного депутатского обращения стали жалобы жителей порядка 50 домов Кировского района. Все посетовали, что в квартирах у них по 30 градусов тепла, а батареи продолжают греть.

Схожая картина и в других частях города.

«Живу на Пороховых. Коммуны, 26. На улице завтра обещают +20. Это ли не радость? Лето скоро! Но дома батареи горячие. И сколько еще нас будут отапливать — неизвестно. А платить за это нам, жильцам», — пишет в «ВК» Сергей Петров.

«Спим при открытых окнах, работаем при открытых окнах. Выходим «гулять» на балкон, где даже в солнечные дни прохладнее, чем в квартире. Из-за открытых окон по квартире сквозняки гуляют. А если потом проявятся насморк, простуда с температурой?

Приедут как к коронавирусным? И за все это потом еще и заплатим, за ненужную по сути услугу»,

— возмущена Наталья Морозова из Выборгского района.

«Я родилась в Ташкенте и хорошо переношу жару, но сейчас и мне плохо, батареи горяченные, — говорит Марина Алякринская, живущая на Невском. — Сплю на кухне, там стояк сломан и батареи не греют. Обзвонила уже все возможные инстанции, в администрации Центрального района уставший гражданин сказал, что я не первая с подобной проблемой, в жилкомсервисе приняли заявку, но толку-то — батареи все еще горячие».

По сути петербургские чиновники и монополисты-энергетики сейчас ставят людей перед выбором: сидеть в домашней парилке или сбегать от жары на улицу, нарушать самоизоляцию, за которую так ратуют Роспотребнадзор и власти.

ЗАКОН О ТЕПЛОЙ ПОГОДЕ

Сроки отопительного периода в РФ регулируются постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354. В нем прописано, что отопление должно заканчиваться на шестой день, если пять дней среднесуточная температура наружного воздуха была восемь градусов и выше.

УК невыгодно фиксировать перетоп

Проблема перетопа стара, почти как само коммунальное хозяйство города, по крайней мере та его часть, которая отвечает за тепло. Если поднять публикации СМИ за последние десять лет, то не найдется и года, когда бы петербуржцы не жаловались на жару в домах к концу отопительного сезона. В 2013 году даже была придумана система штрафов для ресурсно-снабжающих организаций (РСО) за излишнее тепло.

В Смольном разработали проект типового допсоглашения между управляющими компаниями и РСО. Коммунальщики и энергетики в добровольно-принудительном порядке его начали подписывать. По этому документу РСО должны были вычитать из счета УК за следующий месяц половину суммы, уплаченной за перетоп. Предполагалось, что с жильцами УК будут разбираться сами. Но, во-первых, никто еще тогда не понял, почему возвращать будут только половину. Во-вторых, энергетики сразу нашли массу причин, почему они не виноваты. В-третьих…

«Это не работает, — говорит депутат Алексей Цивилев. — Перетоп должны фиксировать управляющие компании, а им это невыгодно. Их представители должны приходить в квартиры, фиксировать температуру. Но за перетопы предусмотрены штрафы и для УК. Потому что на уровне дома они сами должны осуществлять регулировку системы теплопотребления в домах в зависимости от погодных условий. А домов много, сотрудники УК их все не обходят. И потом им штрафовать самих себя? Я предлагал передать контролирующую функцию ГУЖА. Но это решение пока не принято».

Энергетические компании и УК оправдывают перетопы разными причинами — невозможностью резко понизить температуру теплоносителя, зависимостью от погоды (сегодня потеплело, завтра похолодает), зависимостью от чиновников, которые дают распоряжение начать или прекратить отопительный сезон. Но, похоже, главная причина — экономическая. Чем больше тепла компании отпустят потребителям, тем больше денег за это получат.

Счета за майский перетоп петербуржцам принесут в июне. Хотя уже сейчас многие не понимают, как платить за коммунальные услуги:

люди остались без работы или на голых окладах, кто-то без клиентов и заработка из-за карантинных мер. Правительство РФ запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 года. Но это только пени, за лишнее тепло платить все равно придется.

В компании ТГК-1, чья доля на тепловом рынке Петербурга составляет порядка 50 процентов, уже фиксируют снижение платежей за отопление на начало апреля. Долги копятся и в жилом фонде, и у промышленных объектов. Потребителям услуги нечем за нее платить, но энергетики, как будто не замечая этого, не сбавляют темпов отгрузки тепла.

В Ленобласти ждите 2022 год

Проблема перетопа не уникальное петербургское явление. На жару в квартирах жалуются и жители Ленинградской области. Всего самого плохого уже успела пожелать всем причастным жительница Гатчины Ирина. «Я сейчас у себя дома, смотрю на комнатный градусник — +32 градуса. Окна на юг, солнце, на улице +17. В городе карантин. Выбор у меня — сидеть дома и мучиться от жары или идти на улицу и рисковать подхватить коронавирус», — пожаловалась Ирина «Новой».

Тепло в ее дом поставляет гатчинское МУП «Тепловые сети». По указанным на сайте телефонам дозвониться в компанию можно только до диспетчерской, в которой Ирине сказали, что ждут распоряжений главы района. В Ленобласти именно на уровне районных администраций принимаются решения, когда заканчивать отопительный сезон, то есть сколько еще жителям сидеть в духоте и жаре и платить за это деньги. А просто сделать похолоднее нельзя из-за особенностей старых коммуникаций. Поэтому либо всю зиму остаемся в тепле, но мучаемся весной, либо вообще живем без отопления.

«В Гатчине открытая система теплоснабжения (то есть горячая вода подается одновременно и в водопроводную систему, и в батареи. — Ред.). Убавить температуру по отоплению не получится, так как нельзя снизить температуру подачи горячей воды. Распоряжение по отключению теплоснабжения возможно только при температуре среднесуточной +8о. Такого еще не зафиксировано. После выхода распоряжения представители УК будут обходить каждый дом для того, чтобы перекрыть отопление», — объясняет пресс секретарь комитетов по ТЭК, ЖКХ, ГЖНК правительства Ленинградской области Дарья Литвинова.

И такая же ситуация почти по всей области. Чтобы решить проблему, нужно оборудовать многоквартирные дома «автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодным регулированием». Подобных в области установлено около 500. Нужно еще около четырех тысяч. Программу по переоборудованию теплосетей должны завершить в соответствии с федеральным законом до конца 2021 года.

А пока остается уповать на погоду. К следующей неделе синоптики прогнозируют небольшое похолодание.

Анна Горбенкоадвокат, консультант комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО

«В Петербурге Комитет по энергетике и инженерному обеспечению своим распоряжением должен установить окончание отопительного сезона. В Ленинградской области тот же вопрос решается администрациями муниципальных образований в зависимости от погодных условий.

Вопросы о надлежащем содержании жилых помещений и качественном оказании услуг жильцам дома должна решать управляющая компания, которая обслуживает непосредственно дом. Поэтому в случае, если батареи слишком горячие, в первую очередь с данной проблемой необходимо обращаться в свою УК. Специалисты УК работают, несмотря на карантин, и должны помочь решить вопрос с нормализацией температурного режима в доме. Обращения можно сделать не выходя из дома, на телефон горячей линии, диспетчерской, путем обращения через официальный сайт и т. п., в зависимости от конкретной УК.

На действия или бездействие УК можно жаловаться в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

Сейчас там приостановлен личный прием граждан. Рекомендуем направлять обращения в письменной форме по почтовому адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 68, литера А, а также в форме электронного документа с помощью Единого портала обращений граждан. Кроме того, с жалобой можно обращаться в отделение Роспотребнадзора.

Для решения вопроса с перерасчетом необходимо иметь письменные обращения с данной проблемой в УК, акт, составленный УК (а в случае отказа можно составить акт с несколькими соседями и направить его в УК). Все претензии необходимо направлять в адрес компании письменно по почте (письмом с описью вложения), либо через личные кабинеты в сети Интернет. Решение вопроса в каждом конкретном случае зависит от управляющей компании. Вне зависимости от того, окончен отопительный сезон или нет, она имеет возможность регулировать объем предоставляемой услуги в зависимости от погодных условий».

Елена Михина

специально для «Новой в Петербурге»