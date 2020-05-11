Анджелина Джоли написала колонку о матери: “Ее смерть меня изменила”

11.05.2020, 13:20, Разное

Матери Анджелины Джоли – французско-американской актрисы Маршелин Бертран – не стало в 2007 году. Она скончалась в возрасте 56 лет из-за рака яичников. Насколько тяжело Анджелина переживала эту потерю, известно только ей, стоит лишь отметить, что Маршелин на тот момент “была самым близким человеком”, как говорила в интервью сама Джоли. В новой колонке для New York Times, выпущенной в День матери, Анджелина вспомнила о том, как на нее повлияла смерть Маршелин.

Родители Анджелины Джоли – Маршелин Бертран и Джон ВойтЯ потеряла мать довольно рано. И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, насколько сильно ее смерть изменила меня. Это не было быстрым процессом. Просто постепенно, год за годом, я начала становиться другим человеком. Потерять любовь матери – все равно что сорвать с себя защитный покров,— призналась актриса. По ее словам, на саму Маршелин очень сильно повлияла неверность ее мужа актера Джона Войта (отца Анджелины и ее брата Джеймса):

Измена отца не прошла бесследно. Предательство разрушило ее веру в семейный союз, но не в силу материнства. Она отказалась от своей карьеры, когда поняла, что воспитывает двоих детей от “знаменитого бывшего”, бросившего тень на ее жизнь.

По словам Анджелины, ее мать перестала заниматься карьерой ради воспитания детей, хотя, по ее мнению, могла добиться успеха в Голливуде:

Недавно посмотрела короткометражный фильм с участием мамы. Точно знаю, что в Голливуде она могла бы многого добиться.

Анджелина Джоли и Джон ВойтОтметим, мать Джоли Маршелин Бертран скончалась от рака яичников в 2007 году. Анджелина тогда решила пройти диагностическое обследование, в ходе которого выяснила, что тоже является носителем мутировавшего гена, с высокой степенью вероятности вызывающего онкологические заболевания. Боясь повторить судьбу матери, Анджелина решилась на удаление женских репродуктивных органов. В 2013 году Джоли перенесла мастэктомию, в марте 2015 года – овариоэктомию.

Самое главное, что моим детям никогда не придется произнести слова “Моя мама умерла от рака” и они не будут страдать так, как страдала я,

– написала актриса в своей колонке в The New York Times после второй операции. О других драмах в жизни Анджелины Джоли можно прочитать здесь.

Анджелина Джоли с детьмиКликните на фото для просмотра галереи