Новый гибридный Volkswagen Touareg GTE заметили на тестах
11.05.2020, 13:15, Новости дня
В ходе тестовых испытаний обнаружен прототип нового гибридного кроссовера Volkswagen Touareg GTE, который отличается своей экологичностью.
Производитель намерен существенно расширять линейку данного сегмента, тем самым предлагая более усовершенствованные модели. В свою очередь, новый экземпляр Volkswagen Touareg GTE можно распознать по фирменным шильдикам, а также несущественной модернизации кузова. Технические параметры автомобиля пока удерживаются в тайне, однако следует отметить, что здесь могут установить 2-литровый турбированный мотор и электрический двигатель с суммарной мощностью 367 л.с.
При таких параметрах ориентировочный запас хода может составить 58 километров. Уже до конца текущего года может состояться официальный выход данного автомобиля на европейский рынок.
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