Новый Geely Jiaji на базе Volvo получил обновление

11.05.2020, 13:15, Новости дня

Известная компания Geely официально представила усовершенствованный минивэн под названием Geely Jiaji.

Известно, что разработкой новой модели занимались при участии сотрудников шведского бренда Volvo. Распознать обновленное поколение минивэна можно по дизайну светодиодной оптики, стильным молдингам и продвинутой крыше. Кроме того, автомобиль перенял архитектуру у моделей шведского производства. Под капотом применят 1,5- и 1,8-литровые агрегаты с мощностью до 184 л.с.

Кроме того, в продажу выпустят продвинутую гибридную модификацию автомобиля с 1,5-литровым агрегатом. Во всех версиях применили 7-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Модель получил продвинутые системы безопасности, а также адаптивный круиз-контроль и мультимедийный центр.