 

Новый Geely Jiaji на базе Volvo получил обновление

11.05.2020, 13:15, Новости дня

Известная компания Geely официально представила усовершенствованный минивэн под названием Geely Jiaji.

Известно, что разработкой новой модели занимались при участии сотрудников шведского бренда Volvo. Распознать обновленное поколение минивэна можно по дизайну светодиодной оптики, стильным молдингам и продвинутой крыше. Кроме того, автомобиль перенял архитектуру у моделей шведского производства. Под капотом применят 1,5- и 1,8-литровые агрегаты с мощностью до 184 л.с.

Кроме того, в продажу выпустят продвинутую гибридную модификацию автомобиля с 1,5-литровым агрегатом. Во всех версиях применили 7-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Модель получил продвинутые системы безопасности, а также адаптивный круиз-контроль и мультимедийный центр.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В Тернопольской области коронавирусом заразилось 24 медработника

13.04 / YouTube разблокировал видео обращения Путина к россиянам

15.04 / В Украине COVID-19 заболели 684 медика, семеро из них скончались

08.05 / Ученые заявили об отсутствии связи температуры с распространением коронавируса

26.03 / Почему пытаться держать язык при приступе эпилепсии — плохая идея?

24.04 / В Красноярске полиция задержала участников акции протеста против карантина

10.05 / За сутки в Москве скончались еще 56 человек с COVID-19

07.05 / В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

16.04 / Воронежские учителя получат доплату за дистанционное обучение

18.04 / Мишустин расширил список пострадавших от коронавируса отраслей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска