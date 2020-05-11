“Скоро всё кончится”: Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о карантине

11.05.2020, 13:09, Разное

Дочь Анастасии Заворотнюк на своей официальной странице в социальной сети Instagram сделала прогноз о карантине. По её мнению, уже скоро всё закончится.

Анна Заворотнюк любит общаться со своими подписчиками и делиться с ними мыслями на разные темы. На этот раз дочь Анастасии Заворотнюк решила поговорить с фолловерами о том, когда будет отменён режим самоизоляции, введённый из-за эпидемии коронавируса. Сама 24-летняя модель заявила, она не считает, что людям придётся сидеть в Москве на карантине и в июне. Скорее всего, заметила хозяйка микроблога, уже скоро ограничения снимут, и люди во всём мире, “обретя свободу”, вернутся к прежней жизни. Наследница звезды сериала “Моя прекрасная няня” также подчеркнула, она надеется, что её подписчики ждут этого времени только с прекрасным настроением, имея положительный настрой.

Известно, в настоящий момент Анна Заворотнюк проживает в столице России, поскольку именно в Москве проходит лечение её мать. Она не раскрывает подробностей реабилитации знаменитости, но многие убеждены, та идёт на поправку. Предположительно, Анастасия Заворотнюк находится не в больнице, а в домашней обстановке, и это благоприятно влияет на её самочувствие.