Названа самая пострадавшая от коронавируса отрасль в России

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11.05.2020, 13:08, Новости дня

Туризм является наиболее пострадавшей от коронавируса отраслью экономики России, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Конечно, туризм – это самая пострадавшая отрасль нашей страны, во всем мире так. Туризм – это первое, что пострадало. Поскольку, когда мировой локдаун случился, то, конечно, туризм прекратился», – сказал он в интервью на канале «Россия 24». 

Вице-премьер напомнил, что правительство уже внесло в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики туризм. Отрасль получает комплексную поддержку, также идет работа над новыми мерами поддержки.

При этом Чернышенко выразил надежду, что летний туристический сезон все-таки начнется именно летом.

«Мы все, конечно, хотим, чтобы наша туристическая отрасль сохранилась, при этом понимаем, что безопасность – это самое главное», – подчеркнул он.

Вице-премьер отметил, что в условиях ограничительных мер у РФ появилась огромная возможность для того, чтобы развился внутренний туризм.

По его мнению, как только заболеваемость будет снижаться, а регионы начнут поэтапно снимать ограничения, граждане РФ отправятся в путешествия по своей стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости форсировать формирование внутреннего туризма и открывать новые направления. 

Накануне Ростуризм предложил начать восстановление туристической отрасли с апарт-отелей и санаторно-курортного комплекса, в ведомстве также отмечали, что туризм может стать локомотивом выхода из кризиса для регионов РФ после победы над коронавирусом.



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