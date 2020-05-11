Археологи обнаружили “мёртвую зону” в центре Европы

11.05.2020, 12:53, Разное

Археологи провели исследование, в ходе которого обнаружили “мёртвую зону” в центре Европы. Речь идёт о месте, где 13 тысяч лет назад произошло мощнейшее извержение вулкана.

В настоящий момент на его месте находится озеро Лахер-Зе, привлекающее туристов своим живописным видом, но ранее в горной цепи Айфель располагался вулкан. Речь идёт о территории современной Германии, где сейчас простирается пригород Бонна. Именно в этом месте тысячи лет назад произошло извержение, мощностью в разы превышающее Везувий. Пыль и пепел покрыли не только все приближённые территории, но и достигли отдалённых районов, например, участков Северной Италии, а также Скандинавии и России.

Археологи из датского Орхусского университета решили выяснить, какие последствия это событие оказало на развитие Европы, и провели масштабную работу, длившуюся несколько лет. Им удалось выяснить, что извержение, произошедшее, когда ледниковый период подходил к концу, вызвало изменение климата. Фаза холода продлилась из-за этого на 200-300 лет, а ещё через 100 лет на погребённые под 50-метровым слоем пили территории, вернулись представители федермессерской культуры. До этого они вели кочевой образ жизни, занимаясь охотой и собирательством. Учёные находили янтарные украшения, сделанные на берегах Северного и Балтийского морей на территории современной Швейцарии, что свидетельствует о налаженных связях и дальности переходов людей. В результате природного катаклизма племенам пришлось существенно изменить свой быт.

Феликс Риде, один из авторов научного проекта, отметил, изменившийся климат повлиял на здоровье животных. Питаясь растениями, прорастающими в вулканических осадках, звери быстрее погибали из-за проблем со здоровьем, употреблявшие их люди также ощущали на себе негативные последствия. В итоге данное событие временно создало в центре Европы” мёртвую зону”. Древние обитатели перестали разбивать лагеря далеко от мест нового обитания. Из-за этого, например, сформировалась этническая культура Бромме, проживающая в Дании. Их обычаи и методы охоты стали отличаться от других европейских племён.