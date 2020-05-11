Вице-премьер спрогнозировал снижение случаев коронавируса в концу лета

11.05.2020, 12:53, Новости дня

В РФ к концу лета текущего года случаи заражения коронавирусом могут стать единичными, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При этом вице-премьер указал, что снижение случаев заражения коронавирусом возможно при соблюдении россиянами режима самоизоляции, передает «Россия 24».

Чернышенко отметил, что отчетность по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно.

«Источников очень много, их больше 250, и понятно, что и не только губернаторы, но там еще и более 25 различных министерств и ведомств эту информацию предоставляют по трем основным направлениям», – сказал он.

По его словам, «это обеспеченность системы здравоохранения, ее готовность к тому, чтобы лечить людей, поддержка населения и поддержка экономики».

«Самая главная задача – как раз сдержать это распространение инфекции, сделать, как вот говорят, эту кривую более гладкой и сохранить здоровье наших граждан», – подчеркнул Чернышенко.

Также вице-премьер отметил, что российские регионы ответственно предоставляют информацию по коронавирусу. По его словам, сбоев практически не бывает, либо они решаются молниеносно.

Вместе с тем Чернышенко отметил, что 75% масок в РФ производится отечественными предприятиями.

«В начале действительно мы видели о том, что средств индивидуальной защиты иногда не хватало, но сейчас Минпромторг эту задачу решил. У нас и собственное производство в РФ выросло, то есть масок сейчас выпускается около 9 млн штук в сутки. Это примерно в 5 раз больше, чем было в середине марта. А потребление масок примерно 12 млн в сутки», – рассказал он.

Другие средства защиты, по его словам, тоже производятся в России. Так, с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, а антисептиков – в 7 раз, почти 380 тыс. литров в сутки производит отечественная промышленность.

Кроме того, Чернышенко добавил, что в РФ не будет проблем с аппаратами ИВЛ, как в других странах.

«В мае, я знаю, что общий объем будет производства более 2,5 тыс. штук, а всего в рамках госзакупки планируется поставить почти около 7 тыс. аппаратов ИВЛ. Поэтому с ИВЛ я не думаю, что будут какие-то проблемы в нашей стране, в отличие от других стран», – рассказал вице-премьер.

За минувшие сутки в РФ подтвердили 11 тыс. 656 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 221 тыс. 344 случая заболевания.