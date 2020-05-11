“Почта Узбекистана”, завод Coca-Cola и почти 100 квартир. Сын Гульнары Каримовой рассказал о переданных государству активах

11.05.2020, 12:50, Новости дня

Внук первого президента Узбекистана Ислама Каримова, сын его дочери Гульнары, опубликовал в соцсетях обращение к президенту страны Шавкату Мирзиёеву, где перечислил активы, которые, как он утверждает, были переданы Гульнарой Каримовой государству, пишет узбекская служба Радио Свобода.

Среди активов значатся:

“Узбекистон почтаси” (“Почта Узбекистана”),

сотовый оператор Perfectum Mobile,

98 квартир в лучших районах Ташкента,

а также медицинский центр МДС и две частные клиники,

торговые точки duty free в ташкентском аэропорту,

сеть магазинов Levi’s, Mango, Benetton и других мировых брендов,

пять ресторанов,

четыре кинотеатра,

два спортивных и спа-клуба,

более 20 строительных площадок,

свыше 20 торговых площадей в центре столицы,

риелторские компании,

животноводческие фермы, сельскохозяйственные угодья.

В своем обращении к президенту Узбекистана сын Гульнары Каримовой подверг сомнению то, что упомянутая недвижимость, ценные бумаги и другое имущество перешли в собственность государства. Ислам Каримов-младший утверждает, что активы без решения суда управляются “другими собственниками”.

“Ранее наша дача также выбранная и построенная при личном участии нашего деда была без документов экспроприирована и, как это уже обсуждалось в интернете, отошла в введение Вашего зятя под спортивную ассоциацию смешанных боевых искусств”, – утверждает Ислам Каримов-младший и добавляет, что “под управление” зятя Мирзиёева перешел также завод Coca-Cola в Узбекистане: “Со слов нашего отца М. Максуди наше семейное предприятие Coca-Cola в Узбекистане, стоящее сотни миллионов долларов США, также отошло под управление Вашего зятя” (пунктуация и орфография автора сохранены).

Дочь Гульнары Иман Каримова 23 июня 2019 года опубликовала в инстаграме обращение своей матери к президенту Узбекистана, где говорится о том, что государству на “благо республиканского бюджета” было передано 1,2 миллиарда долларов. Позже Министерство финансов Узбекистана опровергло эту информацию.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Ее и нескольких других лиц обвиняли в том, что они “в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах”.

В 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около 1 миллиарда долларов взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: МТС, “Вымпелком”, ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купили на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около 555 миллионов долларов – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около 200 миллионов долларов – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в “злостном” нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

В декабре 2017 года Министерство финансов США внесло Каримову в санкционный список по “глобальному закону Магнитского”. По данным Минфина, Каримова “возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки” и занимался “вымогательствами”.