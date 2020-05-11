Узбекистан войдет в ЕАЭС в статусе страны-наблюдателя

11.05.2020, 12:50, Новости дня

Верхняя палата парламента Узбекистана одобрила вхождение страны в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя. Об этом рассказали в пресс-службе сената.

Принятие данного решения вызвало “бурное и открытое обсуждение”, отметили в пресс-службе. В голосовании участвовал 91 сенатор, из них за сотрудничество с ЕАЭС выступили 71, против – 16, четверо воздержались.

Сторонники сотрудничества с организацией отмечают, что взаимодействие с ЕАЭС увеличит объемы внешней торговли, запустит в стране крупные инвестиционные проекты, также даст возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию Узбекистана в государства ЕАЭС без таможенного оформления. Участие страны в качестве государства-наблюдателя позволит, по мнению сторонников этого решения, получить более полную информацию о работе союза и подробно изучить все последствия вступления в организацию.

По мнению противников вхождения в ЕАЭС, в Узбекистане может снизиться темп производства в ряде отраслей экономики, возникнуть нехватка рабочих мест, замедлятся процессы инвестиционной деятельности и модернизации промышленности. Также сенаторы отметили большую актуальность для республики вопроса о вступлении во Всемирную организацию торговли.

В Евразийский экономический союз входят Россия, Казахстан, Армения, Беларусь и Кыргызстан. У Молдовы – статус наблюдателя, который позволяет участвовать в заседаниях органов ЕАЭС, но не принимать решения.

Ранее с критикой вступления Узбекистана в ЕАЭС выступал лидер демократической партии Узбекистана “Миллий тикланиш” (“Национальное возрождение”) Алишер Кадыров.

“Будем честны, по своему названию ЕАЭС – организация экономическая, но за ней кроются невидимые политические цели. Сегодня это ни для кого не секрет. Вступление Узбекистана в этот союз отвечает интересам членов ЕАЭС. Грубо говоря, это второй СССР. Но Узбекистан не является страной, которая бы служила чьим-то интересам. Наша страна на первое место ставит интересы своего народа и государства”, – заявил Кадыров.