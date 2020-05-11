Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

11.05.2020, 12:48, Новости дня

Более 30 артистов российской эстрады приняли участие в музыкальной акции «Мы Работаем для Вас» в поддержку тех, кто трудиться на своем рабочем месте во условиях пандемии.

Российские артисты и деятели культуры представили музыкальную акцию «Мы Работаем для Вас», поддержав таким образом тех, кто продолжает работать в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщается в пресс-релизе, поступавшем в газету ВЗГЛЯД.

«Труд каждого, кто продолжает работать, может показаться незаметным. Но когда жизнь вернется в прежнее русло, мы увидим, что без них это было бы невозможно. Уже сегодня мы говорим слова благодарности, исполняя эту песню», – отмечается в релизе.

В проекте проекте приняли участие Григорий Лепс, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Николай Басков, Валерий Сюткин, Пелагея, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Маршал и другие артисты.

Автором песни «Мы этот мир» стал Олег Шаумаров, соавтором текста выступил основатель проекта #superСТИХИ, поэт и рэп-исполнитель ST Александр Степанов.

Акция поддержки «Мы Работаем для Вас» установила рекорд РФ по наибольшему количеству артистов, принявших участие в исполнении музыкальной композиции, находясь на самоизоляции.