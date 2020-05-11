Турция пригрозила возмездием силам Хафтара в Ливии

11.05.2020, 12:42, Новости дня

Турция пригрозила жесткими ответными мерами, если силы, верные ливийскому генералу Халифе Хафтару, нанесут удар по турецким интересам или ее дипломатическим миссиям в Триполи или других местах.

Хафтар, создавший альтернативное правительство на востоке Ливии, пытается вооруженным путем свергнуть международно признанное правительство во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

«Если наши миссии и наши интересы в Ливии окажутся под ударом, мы будем считать силы Хафтара допустимыми целями», – заявил в воскресенье турецкий МИД.

Турция заявила, что район, где находится ее посольство в Триполи, подвергся артобстрелу на прошлой неделе. Силы Хафтара отрицают свою ответственность.

Однако Турция резко критикует ООН за то, что организация, по мнению Анкары, неспособна принять меры против Хафтара.

«Больше нельзя терпеть, чтобы ООН и дальше хранила молчание по поводу этой бойни. Страны, оказывающие военную, финансовую и политическую помощь Хафтару, несут ответственность за страдания ливийского народа, за хаос и нестабильность, в которые втягивается страна», – говорится в заявлении МИД Турции.

Турция поддерживает правительство в Триполи, пытающееся защититься от попыток Хафтара захватить столицу, которые продолжаются уже год.

В результате артобстрелов Триполи и его окрестностей на минувших выходных погибли шесть человек, несколько десятков получили ранения.

Жители столицы называют боевые действия одними из самых ожесточенных за последние месяцы. Единственному функционирующему аэропорту в стране нанесен большой ущерб, а некоторые районы на севере Ливии рискуют остаться без воды, после того как вооруженные люди захватили электростанцию, принадлежащую управлению водоснабжения.

Правительству национального согласия Сараджа удается противостоять силам Хафтара, которые пользуются поддержкой Египта, России и ОАЭ.

Ранее в этом году ЕС призвал страны мира прекратить поставлять оружие и вмешиваться в ситуацию в Ливии, чтобы мирные переговоры продолжились, но эти призывы ни к чему не привели.