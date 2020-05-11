В Киеве зафиксирован резкий рост выявленных случаев коронавируса – 66 за сутки

11.05.2020, 12:40, Новости дня

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 66 киевлян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь выявленных случаев 32 женщины в возрасте от 27 до 79 лет, две девочки – одного года и трех лет, 29 мужчин в возрасте от 28 до 84 лет и трое мальчиков – четырех, 12 и 16 лет. В их числе шесть медиков.

На сегодняшний день в Киеве зафиксирован 1871 подтвержденный случай COVID-19. 37 человек умерли, 138 выздоровели.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 26 пациентов. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Кличко отметил, что больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Оболонском районе (13 человек), Дарницком (12) и Деснянском районе (8).

“Если динамика заболевания будет так расти, любые послабления будут нелогичными и могут привести к инфекционному взрыву. И тогда придется вводить более строгий карантин”, – добавил столичный мэр.

Друзі! Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, знову збільшилася. Ще… Posted by Віталій Кличко on Esmaspäev, 11. mai 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,1 млн человек, более 282,7 тыс. умерли, а 1,4 млн вылечились, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 15 648 украинцев, из них 408 умерли, а 3288 выздоровели.