ВМС Ирана сообщили о 19 погибших из-за ошибочного ракетного удара

11.05.2020, 12:40, Новости дня

В результате инцидента на учениях в Оманском заливе, во время которого иранский фрегат Jamaran обстрелял дружественный корабль Konarak, погибли 19 человек, пострадали 15. Об этом сообщает иранское агентство ISNA со ссылкой на пресс-службу военно-морских сил Ирана.

После инцидента на место прибыли спасатели, которые эвакуировали раненых и тела погибших.

По данным агентства FARS, обстоятельства произошедшего изучаются, проводится техническая экспертиза. Пострадавшее судно отбуксировали в порт.

Ранее сообщалось о том, что судно затонуло.

Во время учений в Оманском заливе иранские военные по ошибке открыли огонь по одному из своих кораблей. СМИ писали о гибели всех 40 членов экипажа.

Konarak выполнял задачу по доставке морской цели в район маневров, однако не успел покинуть его вовремя.