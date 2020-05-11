New York Times выяснила, кто заплатил Тимошенко $5,5 млн компенсации

11.05.2020, 12:40, Новости дня

Многомиллионную компенсацию, которую народный депутат Украины, лидер партии “Батьківщина”, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко отразила в своей декларации, ей выплатила американская юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Об этом 10 мая сообщило американское издание New York Times.

Таким образом компания урегулировала с Тимошенко судебный иск, в котором политик обвиняла юристов в содействии ее заключению.

В 2012 году Skadden готовила отчет для украинских властей, чтобы обосновать Европейскому суду по правам человека досудебное содержание Тимошенко под стражей. Skadden получила за свою работу $5,2 млн, из них $1,1 млн – от министерства юстиции Украины (позже компания вернула Украине $567 тыс.). Основную сумму, по данным Financial Times, предоставил украинский бизнесмен Виктор Пинчук, но пресс-служба предпринимателя утверждала, что он никогда не был клиентом Skadden.

По информации New York Times, Тимошенко вместе с ее бывшим адвокатом, нардепом от “Батьківщини” Сергеем Власенко, наняли юридическую фирму Reid Collins & Tsai для изучения возможности подачи иска против Skadden. Skadden, как рассказали изданию лица, знакомые с переговорами, выплатила им “$11 млн или больше”, чтобы урегулировать конфликт в досудебном порядке. Средства были переданы Тимошенко и Власенко через Reid Collins & Tsai.

В начале мая Тимошенко внесла в электронную декларацию более 148 млн грн (около $5,5 млн). Источником дохода указана американская юридическая фирма Reid Collins & Tsai LLP. Таким образом, политик стала официальным долларовым миллионером. В 2019 году Власенко задекларировал более 133 млн грн, полученных от этой же компании.

Тимошенко заявила, что получила около $5,5 млн от резидента США на стадии досудебного урегулирования как компенсацию за репрессии, которым она была подвергнута во времена президентства Виктора Януковича. Она подчеркнула, что других подробностей раскрывать не будет из-за особенностей американского законодательства.

Тимошенко, Власенко, Reid Collins & Tsai и Skadden не предоставили New York Times комментариев по поводу урегулирования спора с компанией Skadden. Но в 2018 году Тимошенко говорила изданию, что ей было “очень больно” наблюдать, как Skadden работает на Януковича и пытается его “отбелить”. Она называла заключенное между Skadden и украинскими властями соглашение “грязным контрактом”.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за якобы превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией в 2009 году. Отбывать наказание ее отправили в декабре того же года в Качановскую колонию Харькова. С мая 2012 года Тимошенко находилась на лечении в больнице “Укрзалізниці”. В феврале 2014 года после бегства из Украины Януковича она была освобождена по решению Верховной Рады.

Как отметил “Голос Америки”, фирму Skadden для подготовки доклада о судебном процессе над Тимошенко в 2012 году нанял американский политтехнолог Пол Манафорт, который работал на Януковича. В отчете компании говорилось, что процесс над Тимошенко не был избирательным правосудием, и опровергалось заявление экс-премьера о нарушении судебных процедур. Согласно законодательству США, Skadden перед тем, как готовить отчет, должна была зарегистрироваться как иностранный агент, однако не стала этого делать. В январе 2019 года Skadden заключила соглашение с минюстом США, согласившись выплатить штраф в размере $4,6 млн.