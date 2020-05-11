Умер член Совета федерации от Рязанской области Олег Ковалев

11.05.2020, 12:30, Новости дня

В ночь на 11 мая скоропостижно скончался член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев. Как сообщил в "Фейсбуке" глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, сенатор умер дома после продолжительной болезни. С заболеванием Ковалев боролся долгое время, при этом никогда не жаловался и продолжал работать, добавил Неверов.

Уроженец Краснодарского края, Ковалев в последние годы представлял в Совете Федерации Рязанскую область, которой руководил до этого с 2008 по 2017 год. Ему был 71 год. Сенатор входил в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Олег Ковалев скончался этой ночью от остановки сердца, рассказал РИА Новости глава комитета верхней палаты по регламенту Вячеслав Тимченко. Он долго боролся с серьезным заболеванием, добавил Тимченко, отметив: кончина Ковалева никак не связана с пандемией коронавируса COVID-19.