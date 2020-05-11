 

Капитан “Спартака”: досрочное завершение сезона – не выход, пока есть шансы догнать “Зенит”

11.05.2020, 12:30, Новости дня

Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия выступил против досрочного завершения текущего сезона в России. Он хочет доиграть сезон в премьер-лиге и кубке.

"Мое мнение: досрочное завершение сезона не является выходом, — сказал Джикия в интервью "Спорт-экспрессу". — Итоги надо подводить после 30 туров. Чтобы объявить команду чемпионом, она должна быть недосягаемой для преследователей математически, и его отрыв даже в теории невозможно было отыграть. Только в таком случае можно называть команду первой".

Напомним, что команды премьер-лиги сыграли 22 тура, после чего чемпионат РФ взял перерыв из-за пандемии. За восемь туров до завершения чемпионата лидирует "Зенит", опережающий идущих следом "Локомотив" и "Краснодар" на девять очков. "Спартак" отстает от петербургского клуба на 22 очка, занимая восьмое место.



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