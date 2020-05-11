 

СК обнародовал кадры из подмосковного хосписа, где при пожаре погибли девять человек

11.05.2020, 12:30, Новости дня

В отношении организатора хосписа в Красногорске, где произошел пожар, унесший десять жизней, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Напомним, что вечером 10 мая в микрорайоне Опалиха загорелось частное домовладение. В здании располагался хоспис для престарелых, который организовал мужчина, арендовавший этот дом. За проживание взималась плата в размере от 1000 до 1200 рублей в сутки с человека.

По данным СК РФ, в момент ЧП в хосписе находились 29 человек в возрасте от 66 до 97 лет. К несчастью, девять пенсионеров, которым было от 66 до 90 остались в здании и погибли.

Следователи, предполагающие, что пожар начался в помещении сауны на втором этаже, проводят допросы сотрудников и пациентов хописа, назначены экспертизы.



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