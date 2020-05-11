 

Филипп Киркоров показал архивный снимок с маленькими внуками Аллы Пугачевой

11.05.2020, 12:30, Разное

Филипп Киркоров опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram снимок, на котором он запечатлён с маленькими внуками Аллы Пугачевой. Данный пост посвящён 22-летию Дени Байсарова, младшего сына Кристины Орбакайте.
Несмотря на развод с Примадонной, Филипп Киркоров сумел сохранить с ней и с её семьёй дружные отношения. Он часто бывает в доме, как у самой знаменитости, так и у её дочери. 10 мая младшему сыну Кристины Орбакайте исполнилось 22 года, и по этому поводу поп-король отечественной сцены решил вспомнить детство внука экс-супруги. Певец опубликовал в микроблоге архивный снимок, напомнив, как давно они знакомы. В кадре он держит ещё совсем маленького Дени Байсарова на руках. Кроме того, рядом с ними присутствует и старший внук Никита Пресняков. Он уже тогда интересовался музыкой, о чём свидетельствует электрогитара в его руках, и хотел пойти по стопам знаменитых деда и отца.

Что же касается наследника Руслана Байсарова, то он выбрал для себя другой путь. В настоящий момент именинник уже закончил элитное учебное заведение в Великобритании, где и проживает. Именно из-за своего места жительства ему не удалось встретиться с семьёй в праздничный день, поскольку в мире в связи с пандемией коронавируса действуют карантинные ограничения.



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