Samsung Galaxy S20+ занял 10 место в рейтинге камерофонов от DxOMark

11.05.2020, 12:30, Разное

Эксперты лаборатории DxOMark обнародовали обзор основной камеры дорогостоящего смартфона Samsung Galaxy S20+. Девайс смог занять только десятую позицию в списке.

Samsung Galaxy S20+ заработал 127 очков за качество сделанных изображений, но получил только 100 баллов за параметры видеосъемки. Конечный итог составил 118 пунктов, благодаря чему смартфон известного южнокорейского производителя оказался на десятом месте рейтинга лучших камерофонов DxOMark. Более высокие показатели у другого гаджета бренда — Galaxy S20 Ultra, он получил 122 балла и седьмое место, но этот мобильный аппарат продается по цене 1400 американских долларов, а за S20+ просят на рынке на 200 долларов меньше.

По словам тестировщиков из DxOMark, качество картинки во многих случаях у S20+ сравнимо со сделанными изображениями на Ultra. У первой модели хорошо получаются кадры на сверхширокоугольную камеру и с эффектом боке. Отличается надежностью автофокус, высока детализация, а цвет и экспозиция превосходны у всех камер в любых условиях освещения. Между тем, главный датчик на 12 Мп не столь хорош во время удаления шумов и отправке текстур в сравнении с прочими сенсорами у иных смартфонов премиум-формата.

Прежде стало известно об оснащении смартфона Samsung Galaxy A21s процессором Exynos 850. Также он получит 3 Гб оперативной памяти и экран HD+. Выйдет на рынок гаджет через несколько месяцев.