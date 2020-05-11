 

Мнение: Казань отменяет режим самоизоляции

11.05.2020, 12:10, Разное

В Москве за 10 мая коронавирус унес 56 пациентов. Всего с начала пандемии в столице умерли 1124 человека.

В Татарстане за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 85 жителей. Всего с начала пандемии 1671 человек в республике подхватили коронавирус.

Москва продлила режим самоизолиции до 31 мая. Казань отменяет режим самоизоляции с 12 мая. Ограничения пока еще остаются, но уже можно выходить из дома без пропусков….  Но с маской… 

Почему Татарстан отменяет самоизолцию?  Потому что в Казани про коронавирус знают больше, чем в Москве? Или потому что москвичи и понаехавшие в столицу более хлипкие и болезненные, а в Татарстане – народ поздоровее?

Источник: Ирек Муртазин



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