Мнение: Казань отменяет режим самоизоляции
11.05.2020, 12:10, Разное
В Москве за 10 мая коронавирус унес 56 пациентов. Всего с начала пандемии в столице умерли 1124 человека.
В Татарстане за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 85 жителей. Всего с начала пандемии 1671 человек в республике подхватили коронавирус.
Москва продлила режим самоизолиции до 31 мая. Казань отменяет режим самоизоляции с 12 мая. Ограничения пока еще остаются, но уже можно выходить из дома без пропусков…. Но с маской…
Почему Татарстан отменяет самоизолцию? Потому что в Казани про коронавирус знают больше, чем в Москве? Или потому что москвичи и понаехавшие в столицу более хлипкие и болезненные, а в Татарстане – народ поздоровее?
Источник: Ирек Муртазин
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