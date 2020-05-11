Врач из США рассказал о главных симптомах коронавируса

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11.05.2020, 12:09, Разное

Представитель Йельской школы медицины Майкл Лернер пояснил о главных симптомах коронавируса нового типа. Также он рассказал о связи фарингита с заболеванием.
Согласно данным ВОЗ, наиболее распространенными признаками коронавируса нового типа Covid-19 являются: сухой кашель, усталость и лихорадка, второстепенные признаки включают в себя боль в животе, одышку, диарею и тошноту. Каждый день люди сдают тесты на присутствие пневмонии в организме, жалуясь врачам на всевозможные расстройства, в том числе фарингит. Медики, в свою очередь, отметили, что данный недуг приводит к появлению боли в горле, делая его симптомом, а не состоянием заболевшего человека. В большинстве случаев его провоцируют бактериальные и вирусные инфекции, ГЭРБ приводит к ангине по причине раздражающего горло кислотного рефлюкса желудка.

В Йельской школе медицины заявили, что иногда боль в горле указывает на коронавирус, отдельные пострадавшие жалуются на неприятные ощущения в носу, но все эти факторы не стоит считать самыми основными признаками. Крайне негативно сказывается на здоровье стресс, а ангина возникает почти в 10% случаев Covid-19. Медики советуют пациентам пить больше воды и пользоваться увлажнителями.



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