 

Анна Семенович показала вероятного возлюбленного в маске

11.05.2020, 12:09, Разное

Российская певица Анна Семенович продемонстрировала в микроблоге мужчину, которого публика приняла за ее возлюбленного. Вместе с ним знаменитость покупала продукты.
На своей странице в социальной сети Instagram отечественная знаменитость Анна Семенович случайно засветила предполагаемого возлюбленного. В кадре пара находится в торговой точке, надев медицинские маски и соблюдая все меры предосторожности. Певица и ее кавалер приобрели продукты питания и алкогольные напитки, после чего отправились к родителям звезды. По словам автора поста, они купили шашлык, уголь и вино.

Не исключено, что именно продемонстрированный Анной Семенович житель и является ее новым возлюбленным. Прежде она говорила, что он никаким образом не связан с шоу-бизнесом и занимается предпринимательством. Спутник исполнительницы несколько недель жил вместе с ней в ее доме, а компанию им часто составлял брат экс-вокалистки «Блестящих». В процессе самоизоляции российской знаменитости приходилось готовить для двоих мужчин. Самой певице нравится отдыхать на природе, и она уже успела загореть.



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