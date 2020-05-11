Коэффициент младенческой смертности в РФ снизился на 2,2 процента

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11.05.2020, 12:08, Новости дня

Коэффициент младенческой смертности в РФ за первые три месяца текущего года сократился на 2,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Коэффициент младенческой смертности сократился на 2,2% и составил 4,5 умерших на 1 тыс. родившихся живыми в январе-марте 2020 года», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В аналогичный период 2019 года уровень смертности маленьких детей достигал 4,6%.

Отмечается, что сокращение смертности среди детей в возрасте до одного года обусловлено значительным снижением рождаемости – на 19 тыс. 653 человек или 5,5% за указанный период.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю. 

Также сообщалось, что за десять месяцев 2019 года смертность в РФ снизилась на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.



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