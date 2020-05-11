52-летний танцующий миллионер Джанлука Вакки впервые станет отцом

11.05.2020, 12:06, Разное

52-летний Джанлука Вакки, который несколько лет назад стал звездой Instagram и получил прозвище “танцующий миллионер”, впервые станет отцом. Об этом он сообщил в соцсетях, снявшись в ролике вместе со своей возлюбленной и будущей мамой его ребенка – моделью Шэрон Фонсеки.

Джанлука Вакки и Шэрон ФонсекиКаждый раз, когда я представлял, как будет выглядеть мама моего сына, эта женщина обладала чертами Шэрон. И я очень рад поделиться с вами новостью, что мы с ней ждем появления на свет ребенка. Она будет той самой матерью для моего малыша, о которой я долго мечтал,— признался Джанлука, который встречается с Шэрон с 2018 года и, само собой, записывает вместе с подругой танцевальные видео.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)10 Май 2020 в 11:03 PDT

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)9 Май 2020 в 11:12 PDT

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)3 Май 2020 в 7:29 PDT

Напомним, Джанлука стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала, особенно в российском сегменте соцсети – осенью 2016-го Джанлукка прилетал в Москву на эфир к Андрею Малахову, который принес Первому каналу отличные рейтинги.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсеки Джанлука Вакки и Шэрон ФонсекиВ 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер – не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

Подробнее о Джанлуке можно прочитать здесь.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)23 Июл 2016 в 7:04 PDT