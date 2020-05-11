Кроссовер Maserati Levante обновляет интерьер

11.05.2020, 11:57, Новости дня

В Сети появились свежие фотографии обновленной версии кроссовера Maserati Levante.

Данный автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания. Напомним, первое поколение изначально поступило на американский рынок в 2016 году, однако уже сейчас разработчики активно испытывают обновленную генерацию кроссовера Maserati Levante. Тестовые заезды проходили в непосредственной близости от завода в Турине.

Для испытаний использовали плотную защитную пленку, скрывающие изменения по кузову. Эксперты прогнозируют, что внешний вид автомобиля радикально изменится, тогда как деталей о салоне пока нет. Еще с начала 2020 года прототип нового кроссовера Maserati Levante заметили на заснеженной трассе. Напомним, модель имеет 4-литровый двигатель на 590 л.с. мощности.