Самым продаваемым автомобилем в Японии стал Toyota Yaris

11.05.2020, 11:57, Новости дня

В Японии подвели итоги продаж новых автомобилей за прошлый месяц.

Несмотря на то, что большинство авторынков испытывают серьезные проблемы из-за коронавируса и ограничений, однако для Японии апрель оказался менее сложным. В частности, некоторые модели смогли даже опередить по показателям прошлогодние результаты. Самым продаваемым оказался экземпляр Toyota Yaris, который продали в апреле в количестве 10,1 тысячи машин. На втором месте остается Honda Fit с 8,9 тысячи сделок.

На третьей строчке рейтинга модель Toyota Corolla, которая заинтересовала 6,6 тысячи клиентов на местном рынке страны. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что в дальнейшем удастся получить более положительные результаты по количеству сделок на рынке Японии.