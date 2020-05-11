Опубликовали первые рендеры кроссовера Skoda Enyaq

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11.05.2020, 11:57, Новости дня

Новая модель электрического кроссовера Skoda Enyaq получила платформу Volkswagen MEB. Пользователям доступны рендерные изображения новой модели.

Вместе с тем автомобиль появится в продаже в нескольких модификациях с полным или задним приводом. Также сообщается, что электрический кроссовер получит запас хода около 500 километров без подзарядки.  Сборкой модели займутся на чешском заводе, откуда далее начнется экспорт в остальные страны.

Ранее уже демонстрировали шпионские снимки в защитной пленке, на фоне чего и появились рендеры, предусматривающие вероятно исполнение дизайна кузова кроссовера Skoda Enyaq. Вместе с тем автомобиль сохранил привычный для чешской марки стиль, за счет чего можно более легко распознать модель среди остальных брендов.



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