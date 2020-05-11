 

Realme представила игровые смартфоны Narzo 10 и Narzo 10A с аккумулятором повышенной мощности

11.05.2020, 11:53, Разное

Компания Realme презентовала для рынка Индии новые игровые смартфоны. Модели Narzo 10 и Narzo 10A отличаются повышенной мощностью аккумулятора и особенной расцветкой корпуса.
Специалисты отмечают, выход данных устройств нельзя назвать полноценным дебютом, поскольку в некоторых странах они уже продаются, но под другими названиями. Например, Narzo 10A является практически точной копией Realme C3. Основное отличие от оригинала заключается в наличии сканера отпечатка пальца, расположенного на задней панели. В остальном же технические характеристики совпадают.

В качестве процессора используется Helio G70 от MediaTek, работающий при помощи 4 Гб оперативной памяти. Объём дискового хранилища составляет 128 Гб. Размер экрана достигает 6,5 дюймов, а заряд аккумулятора достигает 5 000 мАч. Он поддерживает 18-ваттную зарядку. Основная камера является трёхмодульной, с разрешением главной линзы в 12 Мп. Модель получила слот для карты памяти и два — для SIM-карт, а работает она под управлением графической оболочки Realme UI. В Индии за новинку просят 112 долларов, тогда как в других странах она продаётся за 100 долларов.

Narzo 10 обойдётся покупателям в 160 долларов, а отличается он процессором. Устройство работает на MediaTek Helio G8. Также его основная камера имеет четыре модуля с 48-пиксельной линзой. Аналогичный девайс, но без особой расцветки корпуса, продаётся на Украине под названием Realme 6i, и его цена лишь на 15 долларов дороже.



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