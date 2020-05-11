 

Россотрудничество назвало провокацией статью о «российском дипломате с ядом»

11.05.2020, 11:53, Новости дня

Материл пражского издания Seznam о том, что российский дипломат якобы доставил яд в Прагу, является чистой провокацией, сообщила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

«Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», – цитирует РИА «Новости» Митрофанову.

По ее словам, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончаков – это «молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее».

«Поэтому, конечно, это, в первую очередь, бездоказательная, чистая провокация со стороны чешских властей в логике того, что они делали в последнее время», – подчеркнула глава Россотрудничества.

Ранее пражское сетевое издание Seznam опубликовало материал, в котором корреспондент, как утверждается, беседует с главой диппредставительства одного из российских федеральных агентств в Праге. По версии издания, житель России якобы привез в Чехию смертельный яд рицин. 

Сам собеседник корреспондента заявил, что «это, должно быть, какая-то ошибка». По словам Андрея К., он вез «дезинфекцию и конфеты».



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