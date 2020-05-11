Путин поручил разработать меры поддержки социально-ориентированных НКО

11.05.2020, 11:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 15 мая разработать меры поддержки социально ориентированных НКО с учетом ограничений на фоне распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов президента Российской Федерации, субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках региональных и муниципальных программ, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг», – говорится в перечне поручений.

Список поручений утвержден по итогам встречи с участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

Президент дал поручение руководителям субъектов РФ разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Главам регионов рекомендовано обеспечить НКО возможность продолжить деятельность с учетом введения ограничительных мер.

В комплексе мер должно быть предусмотрено: продление на полгода сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, налогов и авансовых платежей по налогам, за исключением НДС; освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего госказну, за апрель-июнь в порядке, установленном для малого и среднего предпринимательства, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер.

Также должна быть предусмотрена реализация программы предоставления субсидируемых льготных кредитов на выплату части зарплат сотрудникам, на условиях, аналогичных для МСП; отсрочка по представлению отчетности в Минюст РФ и иные органы, а также отсрочки проведения проверок (аудита) некоммерческих организаций на весь период действия ограничительных мер.

Вместе с тем глава государства поручил кабмину до 25 мая решить вопрос о выделении средств на стимулирующие выплаты соцработникам, участвующим в борьбе с коронавирусом.

Ранее Путин дал ряд поручений правительству в связи с ситуацией с коронавирусом в России. В частности, президент поручил пкабмину к 1 июня представить общенациональный план действий по восстановлению экономики.