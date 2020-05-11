Личное: Как заманить мужика?

11.05.2020, 11:42, Разное

Что делает адекватная женщина, если её не хотят? Правильно, приводит себя в порядок. Но что же делать, если она и так почти вся в порядке, а её, всю такую светлую девочку, променяли на тёмненькую? Тоже правильно: перекраситься в чёрный цвет.

Пока Тимур Юнусов воевал с Вашингтоном, его бывшая наложница Алёна Шишкова, страдающая какой уже год без случек, решила пойти вполне логичным путём и превратилась в Настю Балконскою-Решёткину.



Фото: Соцсети

Ну, а что? По-моему, очень неплохо. Учитывая, что все волосики Алёнки давно вылезли от нервной анорексии, если не смотреть на пробор с перхотью, то можно даже сказать: похожа на!

В чём хитрый план перекрашенной Алёнки?

Да он, в общем-то, не такой уж и хитрый. Придёт Тимурка вдруг да с красных глаз перепутает писек — какой-никакой, а вдруг секс случится?

Наутро, конечно, может всё вскрыться. Впрочем, не факт, учитывая слабую конституцию Тимурки Юнусова. Что там внизу? Голова — тёмненькая? Значит, всё в порядке, можно дальше лежать.

Ладно, если без смеха, я понимаю трудное положение Алёны Шишковой. Ребёнка отняли, дали денег, но запрещают иметь посторонние отношения. Валиде Симона просчитывает возможные последствия и интриги: если Алёна с кем-то там вдруг замутит, то могут и ребёнка забрать.

Хочется любви, а её, кроме как с Тимуром, крутить нельзя. Что оставалось делать Шишковой — ну, не головой ведь думать! Лучше её перекрасить, вдруг Тимурка такое оценит?

Тем более, что и Решетова ему после родов уже надоела.



Фото: Соцсети

Грустно наблюдать, как молодые, здоровые и красивые девки стараются ради какого-то недомерка. Ссут остаться без члена, унижаются, терпят и обтекают — неужели, какой-то Тимурка стоит этих усилий? Очевидно, что — нет.

Что вы посоветуете глупой, но несчастной Алёне? Взад голову перекрасить или чего-то хоть дельное? Как бы вы поступили на месте Шишковой?