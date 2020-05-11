Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавируса

11.05.2020, 11:30, Новости дня

По данным на 11 мая, число случаев новой коронавирусной инфекции в России за прошедшие сутки выросло на 11 656, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. На сегодня в стране насчитывается 221 344 заболевших, общее число умерших от заболевания достигло 2009 (94 человека за последние сутки).

Таким образом, Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения COVID-19, обогнав Великобританию (220 449 заразившихся) и Италию (219 070 заразившихся). По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по количеству пациентов с коронавирусом остаются США (1 329 791 заболевший), на втором – Испания (224 350).

В мире по состоянию на утро понедельника насчитывалось 4 102 955 больных коронавирусной инфекцией (78 634 человека за последние сутки), умерли 282 719 человек (3398 пациентов за последние сутки). Излечились более 1,4 миллиона человек.

В России новые инфицированные регистрировались в 84 регионах, больше всего в Москве – 6169. В Московской области 1079 новых заразившихся, в Санкт-Петербурге – 307, в Нижегородской области – 291.

Накануне руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала Bloomberg, что распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19. По словам Вуйнович, “случаи заболевания все еще есть, но темпы роста стабилизируются”.

По данным ВОЗ, рост заболеваемости в России с 6 мая упал ниже ключевого показателя в 7% и непрерывно снижался в течение нескольких дней до 5,5%. При этом в России ежедневно регистрируется более 10 тысяч новых случаев заболевания.