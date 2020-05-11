Перенесший тяжелую форму коронавируса врач рассказал о первых симптомах болезни

11.05.2020, 11:30, Разное

Ранее калмыкский врач Чингис Унгарлинов перенес тяжелую форму коронавируса. Общаясь с журналистами, он пояснил о самых первых признаках опасного заболевания.

Врач работает руководителем обсерватора, в котором коронавирус подхватила медсестра. Общаясь с ней после работы, Чингис Унгарлинов начал внимательно следить за собой и вскоре выявил у себя пропажу вкуса и обоняния. В частности, медик из Калмыкии не мог ощутить запах продуктов питания и средств личной гигиены, что прямо указывало на наличие коронавируса. Специалисту пришлось самоизолироваться в обсерваторе и сдать тест, который показал положительный результат.

Как вспомнил Чингис Унгарлинов, в первое время у него не было высокой температуры, но рентген продемонстрировал одностороннюю пневмонию и только потом стала повышаться температура. Новый снимок выявил двухстороннюю пневмонию, а потом томография показала 45% заражения легочной ткани, что указывает на третью форму тяжести поражения.

Неделю врач пребывал в критическом состоянии, высокую температуру было невозможно сбить, тело ломило и болели кости. Дышать ему приходилось при помощи установок насыщения кислородом, но в дальнейшем ситуация улучшилась, тест продемонстрировал отрицательный итог, но Чингису Унгарлинову еще нужно долечиться и постепенно снова начать выполнять рабочие обязанности.