 

“В них могут обитать марсиане”: Сотрудники NASA рассказали о пещерах на Красной планете

11.05.2020, 11:30, Разное

Сотрудники NASA изучили изображение поверхности Марса, на котором запечатлено необычное отверстие в грунте. Они пока не дают точного ответа о происхождении этих объектов на Красной планете, но не исключают, что “в них могут обитать марсиане”.
В 2011 году зонд Mars Reconnaissance Orbiter сделал снимки поверхности Марса, но лишь недавно специалисты сумели их расшифровать и изучить. В ходе этой работы специалисты из NASA обнаружили на склоне вулкана “Гора Павлина” отверстие, имеющее идеальное круглое очертание. Учёные уже сумели сделать замеры и констатируют: диаметр объекта составляет 35, а глубина — 20 метром.

Исследователи не исключают, что там “могут жить марсиане”, но речь идёт лишь об односложных организмах. В период существования на Красной планете атмосферы и океана, там начала зарождаться жизнь, но последующие катаклизмы превратили ландшафт Марса в пустыню. Тем не менее, первичные существа могли выжить, и теперь ореолом их обитания являются подобные углубления в грунте. Там они защищены от суровых условий, имеющихся на поверхности.

Пока научные работники не могут точно утверждать о предназначении пустот, но уверены, они в любом случае представляют научную ценность. Кроме того, отверстия могут пригодиться и при будущих экспедициях на Марс. В них астрономы смогут оборудовать для себя укрытия, спасаясь от марсианского климата.



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