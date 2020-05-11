Смартфон iQOO Z1 с поддержкой двух SIM-карт официально покажут 19 мая

11.05.2020, 11:30, Разное

Смартфон iQOO Z1 получит новый однокристальный процессор MediaTek Dimensity 1000+ и поддержку двух SIM-карт. Покажут гаджет широкой публике уже 19 мая.

На прошедшей неделе сотрудники фирмы MediaTek сообщили, что китайская компания iQOO будет первой, кто станет применять флагманский процессор Dimensity 1000+ в своих технологических разработках. Производитель обнародовал на просторах мировой Сети пост, посвященный мобильному устройству, чем помог раскрыть некоторые подробности о предстоящем смартфоне.

Согласно последним данным, мобильный аппарат iQOO Z1 получит экран ЖК с частотой обновления картинки 144 Гц. Фронтальная камера разместится в верхнем правом углу, отмечается поддержка быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Презентация китайской новинки состоится 19 мая, о стоимости изобретения будет известно позже.

https://twitter.com/xiaomishka/status/1259673066231287810?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1259673066231287810&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ixbt.com%2Fnews%2F2020%2F05%2F11%2F144-44-sim-5g-19.html