Перепись в США при коронавирусе: где вы были 1 апреля?

11.05.2020, 11:30, Новости дня

ОРЛАНДО, ФЛОРИДА – В этом вопросе не должно было быть никакого подвоха, но многие американцы, заполняющие анкету переписи США 2020 года, не знали, как на него ответить. Вопрос звучал так: «Сколько человек находились в вашем доме 1 апреля?»

Пандемия коронавируса привела к внезапным, незапланированным переездам, из-за чего обычно легкий вопрос вызвал замешательство у недавно перемещенных.

Некоторые люди, живущие в очагах эпидемии, покинули свои дома или были госпитализированы. Студенты, не живущие на кампусах, переехали к своим родителям, когда университеты закрылись. Путешественники остались вдали от дома по медицинским соображениям.

Фрэн Куниц выехала из Сент-Луиса к своей сестре и ее мужу в Форт-Майерсе, штат Флорида, в середине марта. Она собиралась вылететь обратно 1 мая, но отказалась от этих планов. Из-за слабого иммунитета и астмы она не хотела подхватить вирус в полете.

Согласно инструкциям Бюро переписи, она должна указать Сент-Луис, поэтому при заполнении анкеты она должна пропустить часть с вопросом, где она находилась 1 апреля. Именно эта дата определяет, где люди проходят перепись раз в десятилетие.

«Мне очень хочется вернуться домой, но все отговаривают меня», – заявила Куниц недавно из Флориды.

Переезды вызывают особую обеспокоенность в Нью-Йорке, который стал эпицентром эпидемии коронавируса в стране.

Это приводит к низкому участию в переписи в богатых анклавах Аппер-Ист-Сайд и средней части Манхэттена, многие жители которых уехали в Хэмптонс, штат Флорида, или другие места. Некоторые считают, что им нужен идентификационный номер участника переписи, который им прислали для заполнения анкеты онлайн. Однако, как говорит директор переписи в Нью-Йорке Джули Менин, это не обязательно.

«Мы столкнулись с такой проблемой. У людей создалось неправильное впечатление, что, если они выехали из Нью-Йорка во время COVID-19, им все равно нужна бумага с компьютерным кодом», – говорит Менин.

Самая низкая активность участников переписи – в некоторых из тех районов Нью-Йорка, которые ощутили на себе наиболее тяжелый удар вируса. Один из них – это Элмхерст в Квинсе, где в первые недели эпидемии подтвердились более 7 тысяч случаев заболевания. Это совпало с периодом в марте, когда большинство людей могли начать отвечать на вопросы переписи.

Бюро переписи указывает, что люди должны учитываться по обычному месту жительства, если они планируют вернуться туда.

«Если они не уверены, что они вернутся к обычному месту жительства после завершения кризиса, тогда их нужно учитывать по месту пребывания по состоянию на 1 апреля 2020 года», – сообщило ведомство.

Для студентов, которые живут вдали от дома, это означает по месту их учебного заведения. Студенты, проживавшие в общежитиях до начала пандемии, как правило проходят перепись по месту учебы. Сложнее с теми, кто жил вне кампуса и переехал к родителям. Еще больше неопределенности у выпускников, поскольку они не возвращаются на кампус. Бюро требует, чтобы они все же учитывались по месту учебы.

Джейк Мершон только что закончил второй курс в Государственном университете Флориды в Таллахасси. Когда в середине марта очные занятия прекратились, он переехал к своей матери, ее жениху и его сестре в Атланте. Его мать включала его в анкету переписи для своего домохозяйства, и ни Мершон, ни трое его соседей не заполняли анкету по адресу их квартиры в Таллахасси.

«Она сказала, что, конечно же, посчитает меня там, – сказал Мершон. – Никак не получится, чтобы меня учли в Таллахасси из-за всего того, что происходит».

Пандемия вынудила Бюро переписи перенести срок завершения переписи с конца июля на конец октября. Бюро также просит Конгресс перенести сроки передачи результатов переписи штатам, чтобы они могли произвести новую нарезку избирательных округов. По итогам переписи определится, сколько мест в Палате представителей получит каждый штат, а также как будет распределяться примерно полтора триллиона долларов федерального финансирования.

«Сложно представить другую перепись, где было бы столько общенациональных сбоев, – говорит эксперт Исследовательского центра Пью Д’Вера Кон. – Разумеется, бывали ураганы или другие национальные катастрофы, вызывавшие перемещения людей, но нынешние обстоятельства представляются уникальными, общенациональными».

Когда в середине марта начали вводиться ограничения на выход из дома, Шана Роэн покинула свою квартиру в Атланте и переехала к родителям в Орландо, штат Флорида, не забыв свое уведомление о переписи. Она заполнила анкету онлайн в конце апреля, после чего вернулась в Джорджию, где карантин был ослаблен раньше других штатов США.

«Я поехала во Флориду, чтобы быть рядом с семьей и помогать родителям. Чтобы быть с кем-то, а не самой по себе в своей квартире, – сказала Роэн. – Но я указала себя, как жителя Джорджии».