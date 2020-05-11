Рицин для отравления чешских чиновников в Прагу мог доставить и.о. главы Россотрудничества в Чехии – СМИ

11.05.2020, 11:21, Новости дня

Чешские правоохранители предполагают, что к перевозке яда рицина в Чехию для покушения на местных политиков и чиновников мог быть причастен и.о. руководителя представительства Россотрудничества в этой стране Андрей Кончаков. Об этом 10 мая сообщил чешский общественный вещатель Česká televize.

По состоянию на утро 11 мая запись программы 168 hodin на сайте канала недоступна (появляется сообщение 404 Not Found), но ее фрагмент выложил в Twitter блогер Иржи Гребенар. Кроме того, сюжет пересказало российское издание The Insider.

По данным источников телеканала в правоохранительных органах, дружественные спецслужбы предупредили чешских коллег о том, что Кончаков прилетит в Прагу 14 марта и в дипломатическом багаже будет перевозить яд рицин. Кончаков действительно прибыл 14 марта в столицу Чехии, однако его не стали задерживать.

Журналисты выяснили, что багаж Кончакова не проверяли из опасений, что полученная информация может быть частью дезинформационной кампании для дискредитации чешских спецслужб.

По данным источников Česká televize, Кончакова в аэропорту встретил первый секретарь российского посольства Александр Антонов и вместе они отправились в дипломатическое учреждение.

Официальных обвинений Кончакову не предъявлено.

The Insider удалось подтвердить, что 14 марта дипломат прилетел в Прагу из Москвы.

О том, что Кончаков является главным подозреваемым в доставке рицина в Прагу, 10 мая сообщило также издание Seznam Zprávy. Журналисты обратились к дипломату за комментарием. Он сказал, что “должно быть, это ошибка”, потому что он нес в своем чемодане “дезинфицирующее средство и конфеты”.

Чешская разведка, по данным Seznam Zprávy, считает Кончакова сотрудником одной из российских спецслужб.

26 апреля чешское издание Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что три недели назад в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа. После этого Гржиба и Коларжа взяли под охрану.

Российское посольство в Праге назвало публикацию домыслами и призвало дать ей “соответствующую оценку”.

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. Оба события вызвали негативную реакцию в РФ. Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично), а российское посольство в Праге решило поменять адрес.