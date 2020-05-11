СМИ сообщили о самоизоляции Пенса. В его офисе это опровергли

11.05.2020, 11:21, Новости дня

Вице-президент США Майк Пенс принял решение самоизолироваться после того, как у его пресс-секретаря Кейти Миллер подтвердили COVID-19. Об этом 11 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на три источника.

Косвенным подтверждением информации стало то, что 9 мая вице-президент не принял участие в совещании президента Дональда Трампа с высшими военными чиновниками.

Как утверждают источники, Пенс не болен; 10 мая он прошел тест на коронавирус, результаты были отрицательными.

Высших руководителей США начали тестировать ежедневно после того, как коронавирус нашли у одного из личных камердинеров Трампа.

В офисе Пенса опровергли сообщения о карантине. Вице-президент планирует 11 мая появиться в Белом доме, говорится в заявлении официального представителя Пенса Девина О’Мэлли.

8 мая стало известно о том, что пресс-секретарь Пенса Кейти Миллер заражена коронавирусом. Она замужем за старшим советником Трампа Стивеном Миллером.

В США коронавирусом заразилось 1,33 млн человек, из них 79,5 тыс. умерли, 216,17 тыс. выздоровели.