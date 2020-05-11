 

Россия вышла на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом, обойдя Италию и Великобританию

11.05.2020, 11:21, Новости дня

За последние сутки в РФ коронавирус выявили еще у 11 656 человек, сообщил 11 мая в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ увеличилось до 221 344. Таким образом, по числу инфицированных РФ вышла на третье место в мире после США и Испании, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. Он пока не внес в свою статистику информацию из РФ за сегодня, но после обновления Россия обгонит Италию и Великобританию по числу зараженных. 

От COVID-19 в РФ скончалось 2009 человек (+94 за сутки), а 39 801 больной выздоровел (+5495 за сутки). 

По данным минздрава РФ, больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Москве – 98 522. 

С начала вспышки эпидемии в стране, как сообщили в ведомстве, провели более 4,9 млн тестов на коронавирус.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По их данным, на полуострове зарегистрировано ‭286‬ случаев заражения.   

Из-за эпидемии в РФ введен карантин, он действует минимум до 11 мая (сегодня власти должны рассмотреть вопрос о продлении ограничительных мер). С 12 мая в Москве вступит в силу обязательный масочный режим. Москвичей под угрозой штрафа обяжут носить маски и перчатки на объектах торговли, в общественном транспорте и такси. 

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 11 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,1 млн человек, более 282,7 тыс. умерли, а 1,4 млн вылечились, сообщил Университет Хопкинса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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