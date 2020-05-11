В Воронеже легковушка “приземлилась” на крышу кроссовера, водитель сбежал. Видео

11.05.2020, 11:15, Новости дня

В ночь на минувшее воскресенье, 10 мая, камера наблюдения запечатлела момент необычного ДТП, произошедшего в Воронеже.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел с проезжей части, после чего пробил ограждение и свалился на кроссовер, припаркованный внизу.

Предполагаемый виновник аварии и его спутник скрылись в неизвестном направлении, как сообщают СМИ, поисками водителя занимаются сотрудники правоохранительных органов.